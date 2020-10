TMW – Eriksen, niente Borussia Dortmund: il danese vuole rimanere all’Inter

Christian Eriksen vuole giocarsi le proprie carte in nerazzurro. Nonostante, per ora, Antonio Conte non stia puntando eccessivamente su di lui, preferendogli un centrocampo più di sostanza con Arturo Vidal e Nicolò Barella, oltre a Gagliardini, il danese ha preferito rifiutare le proposte provenienti dall’estero, pur di rimanere all’Inter. L’ultima in ordine cronologico è arrivata dal Borussia Dortmund.

I gialloneri, trainati in quest’inizio di stagione dai giovani terribili Haaland, Sancho e Reyna, avrebbe voluto l’ex Tottenham in prestito: la risposta, però, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, è stata un secco no da parte del calciatore.

