TS – Conte e i dirigenti allineati: servono un centrocampista e un attaccante esterno. Ma a decidere sarà la proprietà

Avanti nella stessa direzione. I piani di mercato di Antonio Conte e Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono gli stessi. Sia il tecnico che l’amministratore delegato ed il direttore sportivo dell’Inter concordano che la rosa vada puntellata a centrocampo e in attacco, soprattutto sugli esterni. Tutto, però, dipenderà dalle uscite, scrive Tuttosport. Il mercato di gennaio dovrà infatti seguire la stessa lunghezza d’onda di quello di settembre, chiuso a saldo zero, come diktat della società impone.

Una ritocattina servirebbe in particolar modo sulla corsia offensiva di sinistra. Innesto importante, ma che ci sarà solamente in seguito dopo un’uscita. In questo caso si aspetterà però un’offerta per Ivan Perisic, non integratosi nei meccanismi di Conte e pronto a lasciare nuovamente la maglia nerazzurra.