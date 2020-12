Kallon: “All’Inter sono tornato nel momento giusto. Giocherei di nuovo la gara del 5 maggio con la Lazio”

Mohamed Kallon, ex attaccante dell’Inter, ora commissario tecnico della Nazionale Under-17 della Sierra Leone, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per parlare del suo passato in nerazzurro e della sua volontà di poter giocare nuovamente due partite in particolare. Queste le sue parole: “Ho girato l’Italia in prestito, ero giovane: Reggina, Vicenza, Genoa, Bologna e Cagliari. Poi sono tornato all’Inter nel momento giusto“.

“Non potevo scegliere il numero che volevo con quei fenomeni che avevamo in squadra e ho scelto il numero 2. Partita che vorrei rigiocare? Di sicuro quella del 5 maggio con la Lazio, ma anche quella col Milan in Champions. Obiettivo del futuro? Aiutare i bambini della Sierra Leone“.

