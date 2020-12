SM – Inter unico club a farsi avanti per Gomez: la proposta

Alejandro Gomez resta sempre in uscita per la sessione invernale di calciomercato dall’Atalanta, ma fa fatica a trovare una squadra che possa portarlo via da Bergamo dopo i problemi con Gasperini. Come riporta SportMediaset, l’unico club ad essersi mosso concretamente per il Papu è l’Inter di Steven Zhang. La volontà dell’Atalanta, però, è quella di provare prima a cercare di ricucire lo strappo che si è creato.

Non si esclude, infatti, la possibilità che Gomez possa restare a Bergamo fino alla fine della stagione. Dall’altra parte si cercherà di far rivedere a Gasperini le sue scelte e di provare a far ritornare il Papu in campo. L’Atalanta ha fatto sapere agli agenti di Gomez che non lo lascerà andare a zero.

Sarà difficile anche trovare una via di scambio. Solo l’Inter si è fatta avanti concretamente con una proposta che vede sul piatto Matias Vecino. L’operazione di uno scambio con Vecino, però, non entusiasma l’Atalanta per diversi motivi tra cui il lungo infortunio da cui ritorna l’uruguaiano, ma anche per questioni tecniche e di prospettiva.

L’Atalanta, invece, potrebbe essere favorevole ad uno scambio con Radja Nainggolan, come riportato da L’Eco di Bergamo. Gomez, infatti, preferirebbe restare in Italia, ma la pista estera potrebbe essere quella più percorribile.

