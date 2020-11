TS – Inter, addio Eriksen: tutte le ipotesi di scambio

Il rapporto tra l’Inter e Christian Eriksen è oramai giunto ai titoli di cosa. I malumori creatisi tra le due parti – poco impiego e scarsa considerazione da una parte, dichiarazioni varie dall’altra -, hanno portato la società nerazzurra ed il centrocampista danese ad optare per l’addio.

La partenza dell’ex Tottenham potrebbe avvenire già a partire da gennaio. La possibilità più viva, al momento, è quella dello scambio con il Real Madrid. Dalla Spagna arriverebbe Isco, anche lui finito nel dimenticatoio dei pensieri di Zinedine Zidane.

A proposito del tecnico francese. Nella conferenza stampa di ieri, l’ex centrocampista ha chiuso ad un possibile scambio. Dichiarazione che, molto probabilmente, è di facciata. Se però Zizou dovesse veramente cambiare idea, cosa ne sarà di Eriksen? Rimarrebbe in nerazzurro aspettando altre pretendenti? Non proprio.

Come riporta Tuttosport, diverse sono le squadre pronte ad accoglierglielo. In Francia, ad esempio, c’è il Paris Saint Germain. Col club parigino si stava intavolando sempre una trattativa per lo scambio. Operazione che avrebbe portato sotto l’operazione Leandro Paredes, più che gradito ad Antonio Conte.

Ci sarebbe poi il Bayern Monaco, con cui si potrebbe ipotizzare uno scambio per Tolisso. Ma soprattutto potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra, dove ad attenderlo ci sono Arsenal e Manchester United. L’addio di Eriksen sembra ormai prossimo. Resta da capire per quale destinazione.