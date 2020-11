Inter, senti Lampard: “Giroud quando entra fa sempre bene. Futuro? Bel dilemma, mi sta mettendo in crisi”

Olivier Giroud ieri ha siglato al 93esimo minuto il gol vittoria che ha permesso al Chelsea di battere 1-2 il Rennes ma soprattutto di ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

L’attaccante francese, obiettivo di mercato dell’Inter, è risultato ancora decisivo dalla panchina ma a gennaio potrebbe lasciare Londra per giocare con maggiore continuità in vista degli Europei del 2021.

Nel post partita di Rennes-Chelsea, Frank Lampard ha parlato così di lui: “La sua presenza in campo si fa sempre sentire, soprattutto in termini di resistenza e fisicità. Mi sta creando qualche dubbio con le sue prestazioni, ora è un bel dilemma perché lui e Abraham stanno giocando bene. Olivier ci dà tanto quando viene chiamato in causa e posso assicurare che troverà sempre spazio”.

