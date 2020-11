VIDEO – Buon compleanno Lele! L’Inter celebra Oriali: “Talento, intelligenza e sacrificio”

Compleanno speciale in casa Inter. Gabriele Oriali, ex bandiera nerazzurra e oggi First Team Technical Manager dell’Inter di Conte, compie 68 anni.

392 partite e 43 gol con la maglia nerazzurra, 2 scudetti e 2 Coppe Italia in bacheca. Nel 1999 l’entrata nello staff dirigenziale dell’Inter accompagnato da una lunga serie di successi, poi l’addio e il ritorno nel 2019 con Conte.

“Storica bandiera interista e campione del mondo nel 1982, nella sua carriera, in campo e fuori, talento e intelligenza calcistica hanno sposato spirito di sacrificio, gioco di squadra e dedizione, valori che hanno caratterizzato anche il suo ritorno in nerazzurro nel 1999 nello staff dirigenziale accompagnato da una lunga serie di successi”, si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro che lo ha celebrato anche con un video pubblicato sui canali social:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<