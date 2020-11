Dalla Spagna – Real Madrid, Zidane a rischio esonero in caso di ko contro l’Inter? Florentino Perez ha deciso

Inter e Real Madrid questa sera sono chiamati a non fallire l’appuntamento con i 3 punti per scalare posizioni nel girone B di Champions League. Una partita decisiva sia per Conte che per Zidane.

L’allenatore dei Blancos, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, rischierebbe il posto in caso di sconfitta ma, secondo quanto riportato da Defensa Central, Florentino Perez ha negato categoricamente quest’ipotesi.

Il numero uno del Real Madrid è sicuro che questa sera la squadra possa battere l’Inter e, anche in caso di sconfitta, la qualificazione sarebbe ancora alla portata di Hazard e compagni. Cacciare Zidane a questo punto sarebbe “folle”, al momento il francese gode ancora della fiducia del club madrileno.

