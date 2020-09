TS – Inter, niente più Giroud: il nuovo obiettivo è Llorente. Ecco i motivi della virata

L’Inter ha spostato il mirino del mercato. Per l’attacco Marotta ed Ausilio hanno messo in secondo piano la pista Olivier Giroud, virando su Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo è sotto contratto con il Napoli fino al 2021. Per prenderlo basterà solamente portare sul piatto da presentare a De Laurentiis (che è in condizioni stabili, pur avendo ancora i sintomi del Covid-19) un indennizzo.

Ma perché il club nerazzurro ha cambiato obiettivo? I motivi sono due, scrive Tuttosport. Il primo è da ritrovare nel prezzo che il Chelsea ha fissato per il cartellino del centravanti francese, per il quale chiede circa 5 milioni. Il secondo, invece, è l’esitazione del francese ad approdare in maglia nerazzurra. Nelle gerarchie al primo posto’è un certo Romelu Lukaku, che difficilmente si schioderà dal suo posto da bomber.

