Inter, cambia anche lo staff di Conte: sei volti nuovi ad Appiano

Non solo colpi di mercato o ex rientrati da prestiti. Ad Appiano in questo giorni si sono visti sei volti nuovi anche nello staff tecnico di Conte.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport sono arrivati il preparatore Stefano Bruno (dal Parma, si occuperà del recupero infortunati), il medico Claudio Sprenger (salito dalla Primavera, numericamente sostituisce Corsini) e il fisioterapista Davide Lama.

A questi si vanno aggiungere gli ingressi nell’area della match analysis, coordinata da Gianluca Conte, di Roberto Merella, Stefano Castellani e Filippo Nardi (addetto alla performance dei giocatori).

>>> Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi <<<