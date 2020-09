TS -Inter, partiti i casting: si cerca un difensore in caso di cessione di Skriniar

Con Milan Skriniar che è tornato di nuovo nella mente del Tottenham – ieri Steve Hitchen, direttore tecnico degli Spurs era a Milano -, l’Inter deve cercare un difensore qualora l’operazione si concretizzasse. Dal mercato diverse sono le occasioni.

Darmian, spiega TuttoSport, non basta per completare una difesa che ha in De Vrij e Bastoni i punti fermi e Kolarov e D’Ambrosio jolly. Manca da occupare la casella del centrale destro, per cui ci sono diversi candidati: Nikola Milenkovic, Antonio Rûdiger, Armando Izzo e Chris Smalling.

Il 22enne serbo della Fiorentina è la prima scelta. Non solo per l’Inter, ma anche per il Milan. Commisso chiede 40 milioni, ma i 60 che il club nerazzurro incasserebbe dalla cessione di Skriniar sarebbero destinati ad accontentare Conte portandogli Kanté.

Resta comunque in piedi l’opzione di un inserimento di due contropartite tecniche: Dalbert, che la scorsa stagione ha vestito la maglia viola in prestito, o Pinamonti, valutato 20 milioni.Se non si dovesse concludere niente, la scelta virerebbe sul tedesco ex Roma, in uscita dal Chelsea ed offerto a Marotta ed Ausilio negli ultimi giorni.

C’è poi Izzo. Il difensore del Torino è un pupillo di Conte anche per l’esperienza maturata nelle linee a tre date le stagioni trascorse sotto gli ordini di Gasperini e Juric prima e Mazzarri poi. Anche qui c’è lo scoglio della valutazione. Lunedì il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha fissato il costo del cartellino: 20 milioni, cifra ritenuta troppo alta.

Attenzione poi a Smalling. L’accordo per il ritorno alla Roma non sembra essere nell’aria e l’Inter potrebbe prestarci, anche se al momento offerte concerete non sono state formula. I buoni rapporti con lo United (Lukaku, Young e Sanchez), potrebbero però cambiare le carte in tavola, anche all’ultimo minuto.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<