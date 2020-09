Mourinho cuore d’oro: come promesso, arriva la foto con il giornalista

L’aveva promesso ed ha mantenuto la sua parola: dopo aver ascoltato le parole di un giornalista in conferenza stampa, José Mourinho gli ha assicurato che avrebbe assecondato il suo desiderio. Tornato in sala stampa dopo aver terminato la conferenza, infatti, allo Special One era pervenuta una richiesta alquanto toccante: fare una foto con un giornalista presente per onorare la memoria di suo padre, che l’aveva cresciuto seguendo i dettami proprio del lusitano.

“La foto non ha nulla a che fare con la partita: la faremo, quando vuoi“, aveva assicurato l’attuale allenatore del Tottenham. Ora il giornalista macedone potrà avere un ricordo indelebile con sé:

