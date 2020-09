CdS – Il Napoli accarezza un colpo dal passato: cosa può dare Vecino agli azzurri?

Il Napoli sonda l’opzione Vecino, già accarezzata nel 2015 quando sulla panchina del San Paolo c’era Maurizio Sarri. Ora, Gennaro Gattuso avrebbe chiesto un sesto centrocampista per la sua squadra e Giuntoli vorrebbe accontentarlo: la trattativa procede, con l’Inter che chiede un obbligo di riscatto a 18 milioni legato a delle presenze.

Ma cosa può portare l’uruguaiano, che ha già detto sì sì al Napoli, all’ombra del Vesuvio? Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Fiorentina vanta una discreta esperienza in campo nazionale e non, è duttile, in quanto può giocare sia a tre che a due in mezzo al campo, ha fiuto del gol, centimetri ed è un elemento d’interdizione che, dopo la partenza di Allan, manca nello spogliatoio. Gattuso, dunque, spinge per averlo: nei prossimi giorni si potrebbe chiudere.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<