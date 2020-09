TS – Verso Inter-Fiorentina: come sarà la difesa? Le ultime

La stagione ufficiale dell’Inter è ai nastri di partenza. Dopo non aver giocato (come richiesto) la prima giornata contro il Benevento – gara che si recupererà mercoledì 30 alle 18:00 -, la squadra di Antonio Conte è pronta per il primo impegno stagionale ufficiale.

A San Siro arriverà la Fiorentina, vittoria nel debutto contro il Torino per 1-0. Per arginare l’attacco viola, Conte sta studiando bene le scelte da fare in difesa. Nell’allenamento di ieri la linea difensiva è stata composta da D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov.

L’idea di schierare questo terzetto, però, non convince del tutto il tecnico nerazzurro, scrive TuttoSport. In un impegno delicato come quello contro la formazione toscana – con cui è arrivato il pareggio per 0-0 lo scorso 22 luglio – schierare chi non ha mai giocato una gara ufficiale con l’Inter (Kolarov) e con Bastoni che mai si è disimpegnato in quel ruolo, potrebbe essere una scelta rischiosa.

Le scelte sono però pressoché obbligate. Se non fosse stato per la probabile partenza in questa sessione di mercato, sarebbe toccato a Ranocchia le veci di De Vrij. Il difensore olandese non sarà del match perché squalificato e farà il suo esordio stagionale nella gara contro il Benevento.

