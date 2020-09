Sky – Vecino-Napoli, continuano i contatti: l’Inter vuole un obbligo di riscatto

Continua la trattativa tra Matias Vecino ed il Napoli, con Gennaro Gattuso che lo ritiene ideale per il suo gioco, soprattutto ora che Allan si è spostato in direzione Everton. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, nonostante il giocatore sia attualmente infortunato, i partenopei stanno cercando di trovare la soluzione adatta per portare l’ex Fiorentina all’ombra del Vesuvio.

L’intoppo riguarderebbe il tipo di riscatto dopo il prestito del giocatore: il Napoli spinge per il diritto, mentre l’Inter vorrebbe un obbligo legato alle presenze. Inoltre, tiene banco anche la discussione sulla cifra: i nerazzurri chiedono 18 milioni, i partenopei vorrebbero limare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<