Mercato – Pedullà: “Ranocchia sempre più verso il Genoa. Occhio a Smalling se non chiude con la Roma”

Il vero colpo che l’Inter medita per questa coda finale di calciomercato è il centrocampista, è chiaro, pacifico. Ma per il centrocampista – leggi N’Golo Kanté – occorre far uscire solo e soltanto un altro centrocapmista (leggi Brozovic o Eriksen), mentre non è escluso che l’Inter possa fare qualcosa in difesa. Qualche puntello, qualche rifinitura, che potrebbe vedere in Andrea Ranocchia la chiave di volta, come spiega questa sera Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio profilo Twitter.

Secondo Pedullà, infatti, Andrea Ranocchia, nelle ultime ore, si starebbe sempre più convincendo ad accettare la destinazione Genoa, nella cui orbita il difensore si muove già da diversi giorni. Un’uscita, la sua, che potrebbe sbloccare l’idea relativa a Chris Smalling, difensore centrale ed esterno che potrebbe fare al caso di Antonio Conte e che è notoriamente un obiettivo di mercato anche della Roma, benché nelle ultime ore il colore della possibile fumata sia sempre più tendente al nero, e i giallorossi si stiano tutelando con Rudiger. Conte avrebbe già dato il benestare, l’Inter sfoltisce e osserva, a caccia di occasioni.

