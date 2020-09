Mercato – Inter-Smalling, la situazione: Fonseca lo vuole, la Roma prende tempo. E trova un’alternativa

La questione bisogna prenderla forse un po’ alla larga, per capirla meglio. Alla Roma, questi, non sono giorni esattamente di distensione: il campionato non è cominciato come sarebbe dovuto (lo 0-0 con l’Hellas Verona ha fatto storcere il naso a qualcuno, la sconfitta per 0-3 per la gaffe commessa con Diawara l’ha fatto storcere a tutti), non c’è un ds, c’è stato l’ulteriore infortunio mediatico con il dirigente Pantaleo Longo (il dirigente che ha rassegnato le dimissioni dopo il pasticcio Diawara contro il Verona e che ora si appresta a firmare col Verona), e, infine, la posizione di Paulo Fonseca è già in discussione. O, perlomeno, è sufficientemente in discussione da inibire la società rispetto alle richieste del tecnico portoghese sul mercato.

Ora che l’abbiamo presa alla larga, veniamo al punto: e cioè che, come scrive il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Chris Smalling si sarebbe promesso alla Roma almeno 40 giorni fa. Il calciatore – rientrato al Manchester United dopo il prestito proprio alla Roma – sarebbe in contatti costanti, praticamente quotidiani, con Fonseca. Fonseca, dal canto suo, starebbe chiedendo a gran voce il ri-acquisto dell’inglese: ma la Roma temporeggia. E – aggiungiamo noi – non si fida, vuole prima vedere come proseguirà il lavoro di Fonseca sulla panchina giallorossa. Un’ipotesi, questa, che fa il gioco dell’Inter.

I nerazzurri, infatti, risultano essersi fiondati nelle ultime ore sul nome di Smalling, come possibile soluzione da regalare ad Antonio Conte per la difesa e per la fascia, fermo restando che – a questo punto – qualcuno in quel ruolo dovrà uscire, e infatti ci sarebbe Ranocchia pronto a uscire in ogni caso. L’Inter è in ottimi rapporti con il Manchester United (ed è ovvio, dopo gli affari Lukaku e Sanchez) e Conte ha già manifestato di gradire il calciatore. I nerazzurri, allora, meditano l’inserimento. La Roma si tutela e intanto sonda Rudiger. E l’Inter vede la possibilità di affondare il colpo.

