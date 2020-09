TS – L’Al-Nassr ci prova per Nainggolan: il Ninja frena, affare in salita

L’Al-Nassr continua a guardare in Italia. Dopo aver avanzato un’offerta al Papu Gomez, il club arabo ha inserito anche Radja Nainggolan nella lista di mercato. Come riportato da Tuttosport, per ora si tratta solamente di un sondaggio. La società saudita ha infatti chiedo informazioni sul centrocampista belga, rientrato all’Inter dopo il prestito al Cagliari.

La destinazione non sembra però essere gradita al numero 4, che preferirebbe di gran lunga un ritorno in Sardegna. Per accontentare l’ex Roma il club sardo dovrà però riformulare l’offerta presentata all’Inter, riluttante ad un altro prestito.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<