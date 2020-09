Kanté difficile, l’Inter ci proverà fino all’ultimo. Marotta pensa al piano B: due le alternative

La strada che conduce a N’Golo Kante resta in salita. Secondo quanto riportato da Tuttosport sul sogno di mercato di Antonio Conte c’è da registrare anche l’inserimento del Manchester United. Una pretendente in più per il centrocampista francese, valutato 60 milioni di euro dal Chelsea.

La posizione dell’Inter resta la stessa: prima di tentare l’assalto a Kanté bisognerà vendere uno tra Skriniar e Brozovic per incassare il tesoretto necessario. Il campione del mondo vorrebbe restare a Londra ma il possibile acquisto di Rice (West Ham) da parte del Chelsea potrebbe far cambiare idea al giocatore che ha già lavorato con Conte. L’Inter comunque si cautela e sonda altre alternative, sempre francesi: il primo è Tolisso (Bayern Monaco), seguito da Ndombele (Tottenham). Ma la dirigenza nerazzurra farà di tutto per regalare Kantè a Conte.

