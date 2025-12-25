Tutti i giocatori dell’Inter in SCADENZA nel 2026

Come avviene ogni anno, l‘Inter – oltre a programmare alcuni possibili interventi per gennaio – sta già guardando alla prossima estate. Il club nerazzurro sa già che dovrà rivoluzionare alcuni reparti, a partire da quello arretrato. Sono numerosi i contratti giunti oramai negli ultimi sei mesi e che non verranno estesi dal club nerazzurro, come già noto da tempo.

Iniziando dai pali, a fine stagione chi saluterà il club è Yann Sommer: lo svizzero è arrivato al suo terzo e ultimo anno di contratto con l’Inter e dirà addio. Nell’ultima annata sono state parecchie le critiche nei suoi confronti e il club nerazzurro si sta già muovendo a caccia di un suo erede per l’estate. In scadenza anche l’accordo con Raffaele Di Gennaro, terzo portiere che in questa stagione è stato tormentato da un brutto infortunio.

Passando alla difesa, altri contratti in scadenza di cui si è discusso parecchio in questi ultimi anni sono quelli di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Anche nei loro casi, è improbabile un ripensamento da parte del club, sempre più convinto a voltare pagina. Inoltre, non è escluso che l’olandese possa anticipare il suo addio già durante la finestra di gennaio.

Capitolo a parte dedicato a Manuel Akanji: il centrale svizzero è in prestito annuale con diritto di riscatto. L’Inter, dunque, dovrà versare entro il prossimo giugno ben 15 milioni di euro nelle casse del Manchester City per acquistarlo a titolo definitivo e trattenerlo a Milano oltre questa annata. Pochissime chance, invece, per Matteo Darmian, interista e colonna portante degli ultimi anni giunto però a fine ciclo.

Infine, l’ultimo nerazzurro in scadenza di contratto è Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è calato dal punto di vista fisico rispetto alle passate stagioni e non è più considerato insostituibile come prima. L’ex Roma vorrebbe chiudere la sua incredibile avventura all’Inter con un altro titolo importante che potrebbe addirittura portarlo a pensare al ritiro dal calcio.