Da Bellanova a Thuram: 10 NOMI caldi per il MERCATO dell’Inter

Ancora pochi giorni e, come ogni anno, prenderà ufficialmente il via il calciomercato di riparazione. Una finestra che negli ultimi anni non ha visto l’Inter tra le grandi protagoniste, ma che quest’anno potrebbe in realtà riservare qualche sorpresa. In particolare sulla corsia di destra, è molto probabile che il club decida di intervenire per mettere una pezza all’infortunio che terrà fuori Denzel Dumfries almeno fino al prossimo marzo.

Chiaro, dunque, aspettarsi qualche intervento proprio in quella zona di campo, anche se non sono da escludere colpi in altri settori. Tanto dipenderà infatti da possibili uscite, legate in particolare ai nomi dei due principali indiziati del momento: de Vrij e Frattesi. In questo speciale di Natale, però, andiamo a vedere i dieci nomi più caldi nelle ultime settimane sul mercato in entrata dell’Inter.

In questa lista si registra ovviamente una presenza copiosa di esterni destri, a partire da Norton-Cuffy. L’inglese del Genoa rappresenta il buon compromesso tra giovane prospetto e colpo low cost, nonostante da punto di vista tecnico non sia in cima alla lista. Discorso diverso per Marco Palestra, frenato però dal prestito al Cagliari sino al termine della stagione e da una valutazione già fuori mercato fatta dall’Atalanta.

Andiamo avanti con alcuni profili che non scaldano la tifoseria, ma che conoscono già le difficoltà del campionato italiano e che arriverebbero ad un costo contenuto: da Touré del Pisa a Dodò della Fiorentina, passando per Belghali che però sarà impegnato per buona parte del mese di gennaio in Coppa d’Africa. Oltre alla scommessa legata a Moris Valincic, terzino destro della Dinamo Zagabria, negli ultimi giorni è tornato di moda l’ex Raoul Bellanova.

Cambiando reparto, dalla Serie A vengono seguiti dall’Inter due difensori centrali: Mario Gila, in scadenza con la Lazio nel 2027, e il sorprendente Tarik Muharemovic del Sassuolo. Entrambi sono dotati di caratteristiche fisiche notevoli e verrebbero prelevati come alternative affidabili per favorire con più frequenze il turnover.

L’ultimo nome caldo per il mercato dell’Inter è più che altro un sogno: Khephren Thuram. Il fratello minore di Marcus è stato chiesto dai nerazzurri come contropartita tecnica nell’ambito dell’affare Frattesi con la Juventus, ma ha incontrato il netto rifiuto dei bianconeri. Per caratteristiche, va detto, sarebbe il perfetto interprete per l’idea di calcio di Cristian Chivu.