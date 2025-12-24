Cosa succede nel mercato di gennaio 2026 dell’Inter

Quasi a sorpresa rispetto a qualche settimana fa, l’Inter si sta già muovendo con grande attenzione sul mercato che aprirà il prossimo gennaio. Il club nerazzurro potrebbe ritrovarsi costretto a rimpiazzare un paio di calciatori, oltre all’infortunato Denzel Dumfries che – causa l’intervento chirurgico alla caviglia – ne avrà almeno per un paio di mesi.

L’esterno destro è dunque un discorso prioritario nell’agenda di mercato dei dirigenti nerazzurri, ma potrebbe non essere l’unico. Tanto, infatti, dipenderà da possibili movimenti in uscita di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni. Oltre a Tomas Palacios, considerato a tutti gli effetti un esubero, qualcosa potrebbe muoversi in particolare intorno a de Vrij e Frattesi. Al momento, invece, sembrano essere scemate le voci su Luis Henrique, utilizzato con più costanza da Chivu nelle ultime settimane.

Come ammesso dal presidente Marotta in più occasioni, il club cercherà di cogliere le occasioni che si presenteranno in entrata. L’ingaggio di un esterno destro che possa fare da vice Dumfries sembra quasi scontato, anche se non dovremo aspettarci investimenti esagerati da parte della proprietà. Si cercheranno dunque profili giovani e possibilmente low cost.

Da Norton-Cuffy, passando per Bellanova e Touré, sono numerosi i nomi che circolano attualmente, nonostante il club non abbia ancora preso una decisione definitiva. Per quanto riguarda gli altri ruoli, dipenderà appunto da quanto accadrà con alcuni calciatori in bilico. De Vrij, ad esempio, vorrebbe valutare anche altre possibilità così da trovare altrove più spazio e tornare in gioco per un posto nei convocati dell’Olanda in vista dei Mondiali in estate. Occhio, in tal senso, soprattutto al Benfica di José Mourinho, anche se non è da escludere un ritorno in patria.

Su Frattesi, dipenderà soprattutto dalle offerte che arriveranno in entrata. La sua avventura all’Inter sembra essere davvero giunta al capolinea, come certificato dal pochissimo spazio che gli ha riservato Chivu. La Juventus lo ha messo in cima alla lista dei propri desideri, anche se i rapporti tra i club renderanno difficilissima un’eventuale operazione. L’inserimento di una contropartita come Khephren Thuram renderebbe il dialogo sicuramente più cordiale, anche i bianconeri non sembrano orientati ad aprire.

Per quanto riguarda il discorso portiere, è vero che l’Inter ha già sondato diverse opzioni preparare l’eredità di Sommer. Lo svizzero, però, andrà in scadenza solamente a giugno e sino ad allora verrà considerato il titolare davanti a Josep Martinez. Ogni discorso già avviato dal club di Viale della Liberazione con i numerosi candidati accostati, è dunque valido solamente per la prossima estate e non per questo inverno.