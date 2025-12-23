Paura Bonny per l’Inter: quante partite può saltare

Ha fatto prendere uno spavento a tutta l’Inter Ange-Yoan Bonny nella seduta di allenamento di ieri ad Appiano Gentile. L’attaccante francese, infatti, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, come annunciato in un secondo momento dal club nerazzurro. Inizialmente, però, aveva fatto temere conseguenze ben peggiori allo staff medico interista.

Come raccontato da Fabrizio Romano, infatti, l’ex Parma si è fatto male da solo con un movimento innaturale del ginocchio ed ha fatto spaventare sul momento tutti i compagni. Per fortuna, però, gli esami strumentali hanno evidenziato una leggera distorsione che verrà monitorata nel corso dei prossimi giorni e che non desta grande preoccupazione.

Ad ogni modo, è probabile che Bonny possa tornare a disposizione di Cristian Chivu solamente tra due settimane. Qualora venissero confermati questi tempi di recupero, il francese si perderebbe sicuramente i prossimi due appuntamenti di campionato contro Atalanta e Bologna, ma con molta probabilità anche la sfida del 7 gennaio con il Parma. L’attaccante, dunque, dovrebbe tornare tra i convocati per il match scudetto tra Inter-Napoli del prossimo 11 gennaio.