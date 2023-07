UFFICIALE – Brozovic è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr

Dopo settimane di trattative molto intense e diversi colpi di scena ora è ufficiale: Marcelo Brozovic lascia l’Inter dopo 8 anni e mezzo in nerazzurro per andare all’Al-Nassr, in un’operazione che frutta ai nerazzurri circa 18 milioni di euro, oltre al risparmio sull’ingaggio del croato.

Il croato era arrivato nel gennaio del 2015 e, dopo i primi anni tra alti e bassi, nel 2018 era diventato un pilastro del centrocampo interista. Brozovic saluta l’Inter dopo 330 presenze e 31 gol con la maglia nerazzurra.

L’annuncio ufficiale dell’Al-Nassr è arrivato sui propri canali social, tramite un breve video di presentazione.