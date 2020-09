UFFICIALE – Inter, Salcedo torna in prestito al Verona: i dettagli della formula

Come filtrava ormai da diversi giorni, Eddie Salcedo è tornato ufficialmente in prestito all’Hellas Verona. L’attaccante classe 2001 già la passata stagione aveva giocato con la formazione allenata da Ivan Juric, tecnico che lo ha visto crescere nel settore giovanile del Genoa e che fortemente ha spinto per riaverlo a disposizione. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, il Verona avrà l’opportunità di riscattare il calciatore dalle belle speranze al termine della stagione in corso.

L’Inter, come specificato nel comunicato diffuso sul proprio sito, si è riservata il diritto per un futuro contro riscatto. Questa la nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora alla società Hellas Verona: l’attaccante classe 2001 si trasferisce in gialloblù a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione. Al giocatore il miglior augurio per la sua nuova avventura professionale”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<