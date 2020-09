UFFICIALE – Inter, consegnata la lista per la Serie A: due soli assenti

Come da regolamento, il giorno prima di un match in campionato entro le ore 12.00, l’Inter ha consegnato ufficialmente alla Lega Serie A l’elenco dei calciatori che potranno essere schierati da Antonio Conte domani contro la Fiorentina. Una lista che ha delle regole ben precise, come il limite di 25 calciatori Over 22, di cui almeno 4 cresciuti nel settore giovanile dell’Inter ed altri 4 cresciuti nel vivaio di qualsiasi altro club italiano. Gli Under 22, cioè coloro che sono nati dopo dal 1° gennaio 1998 in poi, non devono essere necessariamente inseriti e non vengono conteggiati nei 25. Il termine ultimo per consegnare la lista definitiva, è fissato invece per il giorno successivo alla scadenza del calciomercato, vale a dire il 6 ottobre 2020 alle ore 23.59.

SERIE A, LA LISTA DELL’INTER

OVER 22 – Samir Handanovic, Daniele Padelli, Dalbert Henrique, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov, Milan Skriniar, Ashley Young, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Radja Nainggolan, Stefano Sensi, Matias Vecino, Arturo Vidal, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Alexis Sanchez.

OVER 22 FORMATI IN ITALIA – Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Nicolò Barella.

OVER 22 FORMATI NEL CLUB – Ionut Radu.

UNDER 22 – Filip Stankovic, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Lorenzo Pirola, Andrea Pinamonti

ESCLUSI – Kwadwo Asamoah, Joao Mario.

