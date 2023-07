UFFICIALE – Vanheusden lascia di nuovo l’Inter

Nuova avventura, questa volta a casa sua, per Zinho Vanheusden. Lo sfortunato difensore belga di proprietà dell’Inter dopo l’ultima avventura in Olanda con la maglia dell’Az Alkmaar vola allo Standard Liegi, il club che lo ha lanciato e dove era tornato dopo i primi infortuni in nerazzurro. Classe ’99, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto: è ufficiale. Non sono ancora note le cifre.