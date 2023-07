L’affare si fa solo a titolo definitivo e 30 milioni di euro non bastano. È questo l’avvertimento che il Chelsea lancia all’Inter che sta preparando l’affondo finale per procedere all’acquisto di Romelu Lukaku, che spinge per rimanere a Milano. L’autorevole The Athletic racconta che la dirigenza dei Blues ha rifiutato l’ultima offerta presentata dalla società nerazzurra e ha fissato il prezzo per vendere Big Rom: 45 milioni di euro. Al momento l’Inter è distante da questa valutazione.

Attenzione dunque perché lo stesso portale online aggiunge che sull’attaccante si sarebbero dunque mosse l’Al-Hilal, società saudita che ha già ricevuto due ‘no’ da Lukaku, e addirittura la Juventus, che come conferma Sky Sports UK avrebbe avuto contatti per sondare la situazione attorno al giocatore.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter attende di completare in queste ore la cessione di Onana per passare all’assalto decisivo. Sembrano le classiche schermaglie del gioco delle parti, con il Chelsea che per ora non ha ricevuto alcuna offerta vicina ai 50 milioni di euro che chiedeva inizialmente e dovrà abbassare le pretese. L’Inter, dall’altro lato, deve passare presto ai fatti con una proposta convincente. Quella juventina può essere una manovra di disturbo, anche se con tanti big ancora da piazzare e i conti da mettere in ordine sembra poco concreta.