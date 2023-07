Con i soldi della cessione di Onana al Manchester United l’Inter vuole completare la rosa e tra le priorità, riferisce Gianluca Di Marzio, c’è anche l’erede di Skriniar. Visto che al momento l’Atalanta non apre alla cessione in prestito di Demiral, attenzione allora al possibile ritorno di fiamma per Benjamin Pavard. Il difensore classe ’96 era stato concretamente cercato dalla dirigenza già a gennaio e i contatti erano andati molto avanti. Oggi il quotidiano tedesco Bild racconta che, ad un anno dalla scadenza del suo contratto col Bayern Monaco, Pavard vorrebbe lasciare il club per provare una nuova esperienza. E come ha più volte raccontato, vuole tornare a giocare da difensore e non da esterno/terzino. L’ingaggio è alla portata delle casse interiste considerando anche i benefici del decreto crescita, dipenderà dalla valutazione del cartellino da parte dei bavaresi.