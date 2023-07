Di praticamente certo (o quasi) al momento c’è solo che André Onana sta per accordarsi con il Manchester United completando una cessione quasi da record per l’Inter. Sul tema del sostituto invece al momento si rincorrono varie ipotesi. In Francia spingono forte su Hugo Lloris che può lasciare il Tottenham, mentre vanno avanti in maniera proficua i contatti per l’acquisto del giovane talento Trubin dallo Shakhtar Donetsk. Ma attenzione agli aggiornamenti dalla Germania.

Il giornalista Florian Plettenberg, esperto di mercato dell’edizione tedesca di Sky Sport, racconta infatti che il Bayern Monaco sarebbe già stato informato del fatto che l’Inter approfondirà le trattative per rilevare l’esperto Yann Sommer non appena sarà completata la cessione di Onana. Il portiere svizzero sarebbe molto interessato al trasferimento in nerazzurro, ma con l’obiettivo di essere l’estremo difensore titolare.

Nel frattempo il recupero di Neuer procede a rilento quindi il Bayern deve decidere se trattenere Sommer o cederlo e investire sul più giovane (ma molto più costoso) Mamardashvili del Valencia.