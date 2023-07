Un altro tassello blindato in difesa per l’Inter che tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij. Il difensore olandese classe ’92 a cui era scaduto il contratto il 30 giugno ha firmato un nuovo accordo valido fino al 2025. Le cifre dovrebbero essere in linea con quanto percepito fino ad oggi. Era arrivato dalla Lazio a parametro zero nel 2018.