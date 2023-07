André Onana ha incontrato nelle scorse ore il Manchester United definendo gli ultimi dettagli di un accordo pronto ad essere formalizzato non appena i Red Devils metteranno sul piatto l’ultima offerta per convincere l’Inter (sopra i 50 milioni di euro). Questione di ore ormai, tanto che la dirigenza nerazzurra si è già mossa concretamente per sostituirlo.

In Francia insistono sull’imminente affondo nerazzurro per Hugo Lloris, mentre in Italia il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, La Gazzetta dello Sport e altre fonti confermano che l’intenzione nerazzurra è quella di puntare sul giovane Trubin, con cui c’è già un accordo di massima, affiancandogli un portiere d’esperienza come Yann Sommer del Bayern Monaco che sarebbe il nome più caldo.

L’opinione di Passione Inter

Trubin è un affare per il presente ed il prossimo futuro. Deve ancora limare alcune questioni tecniche e andrà valutato. Sommer è una presenza ingombrante da secondo portiere, ma per caratteristiche in costruzione è simile a Onana e conosce bene Thuram. Forse un estremo difensore che conosce bene la Serie A e meno insidioso per la titolarità potrebbe essere una soluzione da non scartare (Audero?).