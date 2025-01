Ultimatum Inter, contratto biennale: “Offerte arabe”

Non era in prima fila nelle gerarchie dell’Inter, ma Stefan De Vrij è tornato a ritagliarsi un ruolo molto importante in maglia nerazzurra in questa stagione. L’olandese ha colto l’occasione apertasi grazie ai problemi fisici di Acerbi ed è tornato a giocare su livelli molto alti, che hanno aperto nuove prospettive per il suo futuro.

Come riportato da Nicolò Schira, il difensore, il cui contratto scade a giugno, avrebbe ricevuto alcune offerte da club dell’Arabia Saudita, ma per ora non sarebbe intenzionato ad accettare. De Vrij, infatti, starebbe attendendo un’offerta di rinnovo da parte dell’Inter.

Il centrale nerazzurro, stando sempre alle informazioni riportate da Schira, avrebbe la permanenza all’Inter come sua priorità, ma chiederebbe al club un accordo biennale, che prolungherebbe la sua permanenza a Milano fino al 2027, blindando il suo futuro.