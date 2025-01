Tegola Inter, come sta Thuram verso la finale di Supercoppa

Il secondo tempo dell’Inter contro l’Atalanta è stato quasi perfetto, con la doppietta di Dumfries che ha regalato la finale di Supercoppa Italiana ai nerazzurri. L’unica nota stonata è stata l’uscita anticipata all’intervallo di Marcus Thuram per un problema all’adduttore della coscia sinistra.

L’attaccante francese ha avuto un affaticamento ed è stato sostituito in via precauzionale. Difficile dire ora se riuscirà a recuperare per la finale, come sottolineato anche da Inzaghi, anche se una sua assenza potrebbe essere uno scenario abbastanza probabile. In ogni caso, le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni per avere uno scenario più chiaro.