Allarme Thuram per l’Inter: infortunio e cambio immediato

Già priva di Di Gennaro, Pavard e Acerbi per infortunio, l’Inter è stata costretta a fare i conti con un altro problema fisico nel primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, in scena a Riyadh, in Arabia Saudita.

Inzaghi, infatti, ha dovuto sostituire Thuram tra primo e secondo tempo in via precauzionale a causa di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. L’attaccante era rientrato in campo 5 minuti prima della fine dell’intervallo, probabilmente proprio per testare le sue condizioni fisiche. Al suo posto è entrato Taremi.