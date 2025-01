A pochi minuti dal calcio d’inizio della prima semifinale di Supercoppa Italia, che vedrà in campo Inter e Atalanta in Arabia Saudita, Beppe Marotta ha parlato della sfida e del regalo a Ibrahimovic ai microfoni di Mediaset.

Queste le sue parole:

SUPERCOPPA – “L’Inter vuole sempre essere a questi appuntamenti, poi è chiaro che miriamo a vincere. Stasera affrontiamo una squadra e penso sarà una bella partita”.

AMBIZIONI – “Dobbiamo provare a vincere tutto? Questo è un diktat e ce lo insegna la storia del club, con un palmares ricco di successi. L’obbligo è sempre provare a vincere. Poi se gli altri saranno più bravi faremo gli applausi. L’obbligo è di provarci”.

ATALANTA – “L’Atalanta non è più un’outsider, ma una realtà del nostro calcio e del calcio europeo. Merito del loro modello. Sono forti nella società, nei giocatori e nell’allenatore. Il calcio rappresenta un patrimonio dell’Italia e rappresentarlo fuori dall’Italia è bello. Sarà uno spot per il nostro movimento calcistico e per tutta l’Italia”.

REGALO A IBRA – “La maglia regalata a Ibrahimovic? Mi ha fatto una battuta. Si è trattato di un contesto all’Ambasciata nella quale tutte le squadre hanno regalato la maglia alle altre squadre, poi ci si è focalizzato solo su quello scambio. Stavamo parlando perché avevamo questa bacheca in mano da tanto in attesa delle foto. Non c’è stata nessuna ironia, solo un bel momento”.