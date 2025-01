Marotta UMILIA Ibra: gli regala la maglia della seconda stella

La Supercoppa in Arabia Saudita sta per prendere il via e, per l’occasione, i rappresentanti delle varie squadre hanno fatto visita all’ambasciata italiana a Riyadh. Tra questi, presenti anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che si è reso protagonista di un simpatico siparietto a Zlatan Ibrahimovic.

Il numero uno interista, infatti, ha regalato la maglia dell’Inter con la seconda stella al dirigente del Milan, che è parso piuttosto imbarazzato. Un episodio che arriva a pochi giorni dalla risposta di Marotta a Cardinale, nella quale aveva evidenziato proprio il traguardo raggiunto prima dei cugini rossoneri.

Questa le foto dell’episodio: