Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: tanti dubbi in difesa

Il 2025 dell’Inter inizia subito con un trofeo in palio. All’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, i nerazzurri affronteranno l’Atalanta, già avversaria nella corsa Scudetto, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2024/2025.

Il successo di inizio stagione per 4-0, non inganna Inzaghi che è pronto a una sfida tesissima. Il tecnico nerazzurro manderà in campo i migliori uomini a sua disposizione, con due dubbi importanti rappresentati dalle condizioni di Acerbi e Pavard. Nodo da sciogliere anche sulle condizioni di Darmian, assente nell’ultima trasferta di campionato contro il Cagliari.

Queste le probabili formazioni di Inter-Atalanta: