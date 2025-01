Le formazioni UFFICIALI di Inter-Atalanta: Inzaghi conferma i titolari

Tutto pronto Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Inter-Atalanta, prima semifinale dell’edizione 2025 della Supercoppa Italiana. I nerazzurri vincitori delle ultime 3 edizioni vogliono riconfermarsi ancora una volta, in una sfida che ha anche il retrogusto dello Scudetto.

Inzaghi sceglie i migliori a disposizione per questa sfida, dovendo fare a meno ancora di Pavard e Acerbi. In difesa, allora, il tecnico si affida al terzetto composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Confermata in toto la linea di centrocampo vista contro il Cagliari, così come davanti si punta ancora sulla coppia Thuram-Lautaro Martinez

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta: