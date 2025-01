LIVE – La CRONACA di INTER-ATALANTA: segui la diretta!

Inizia ufficialmente la Supercoppa Italiana, con il primo trofeo in palio della staigione per l’Inter. A Riyadh, i nerazzurri affrontano l’Atalanta, a distanza di poco più di 4 mesi dalla sfida di campionato vinta nettamente dai nerazzurri.

Sfida insidiosa per gli uomini di Simone Inzaghi a Riyadh, contro l’attuale capolista della Serie A, in una sfida dal sapore Scudetto. A partire dalle ore 20.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Atalanta!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ATALANTA

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 42 Scalvini, 22 Ruggeri; 24 Samardzic, 44 Brescianini; 10 Zaniolo.

A disposizione: 28 Rui Patrício, 31 Rossi, 2 Toloi, 6 Sulemana, 8 Pašalić, 11 Lookman, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 19 Djimsiti, 27 Palestra, 48 Vlahović.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: DANIELE CHIFFI.

Assistenti: Cecconi, Bahri.

Quarto ufficiale: Zufferli.

VAR: Abisso.

Assistente VAR: Meraviglia.