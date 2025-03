Bastoni diffidato ed ESPULSO: quante partite salta

Tra i calciatori arrivati in diffida nel match tra Atalanta-Inter di questa sera, Alessandro Bastoni ha ricevuto ben due cartellini gialli. Con la prima ammonizione, dunque, il centrale nerazzurro ha fatto scattare in automatico la squalifica per il prossimo turno in programma a San Siro con l’Udinese.

A causa del secondo cartellino giallo ricevuto nel finale e del conseguente rosso mostrato dall’arbitro Massa a Bastoni, però, da regolamento le cose cambiano drasticamente. Il difensore dell’Inter dovrà infatti scontare in ogni caso una giornata di squalifica a causa dell’espulsione di questa sera, annullando però il precedente giallo.

Ciò significa che, al rientro in campionato nel match del 5 aprile contro il Parma, Bastoni si porterà dietro nuovamente la precedente diffida. Con una nuova ammonizione contro la formazione emiliana, ad esempio, il centrale mancino andrebbe immediatamente a ricadere in una nuova squalifica.