Inter-Atalanta, gara valida per il recupero della 21a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per allungare a +12 sulla Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Atalanta!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ATALANTA

90’+5 | FINISCE QUI!

4-0 il risultato finale, gol di Darmian, Lautaro Martinez, Dimarco e Frattesi!

90+4′ | Ammonito Lookman per un fallo duro su Barella.

89′ | Ammonito Touré per fallo su Sanchez.

76′ | Ultimo cambio Atalanta: fuori De Ketelaere, dentro Touré.

76′ | Ammonito Bastoni per fallo su Adopo. Era diffidato, salterà Inter-Genoa.

73′ | Ultimo cambio Inter: fuori Frattesi che purtroppo si fa male in occasione del gol, entra Klaassen.

72′ | POKER DI FRATTESI!

Punizione perfetta di Sanchez che pesca Frattesi sul primo palo, colpo di testa in anticipo su tutti e gol!

71′ | Ammonito Bakker per fallo su Dumfries.

68′ | Doppio cambio Inter: fuori Dimarco e Lautaro Martinez, dentro Carlos Augusto e Sanchez.

64′ | Ammonito Hien per fallo su Lautaro Martinez.

61′ | Altro cambio Inter: fuori Mkhitaryan, dentro Frattesi.

57′ | Quattro cambi per l’Atalanta: fuori Scalvini, Kolasinac, Miranchuk e Koopmeiners, dentro Hien, Bakker, Adopo e Lookman.

55′ | LAUTARO SBAGLIA IL RIGORE, MA DIMARCO PRONTISSIMO SULLA RESPINTAAAAAA

Rigore suggerito dal VAR per tocco di mano di Hateboer, Carnesecchi ipnotizza Lautaro ma Dimarco ribatte in rete!

53′ | Ammonito Djimsiti per proteste.

48′ | Lancio di Lautaro per la corsa di Dimarco, stop in corsa perfetto e sinistro secco su cui Carnesecchi respinge di piede.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Inter all’intervallo: fuori Darmian, dentro Dumfries.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-0 il risultato parziale, gol di Darmian e Lautaro Martinez!

45+2′ | RADDOPPIA LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOO

Sinistro m-e-r-a-v-i-g-l-i-o-s-o dal limite dell’area, Carnesecchi non può far altro che osservare il pallone insaccarsi all’angolino!

44′ | Ammonito Ederson per fallo su Pavard.

40′ | Gran destro dal limite dell’area di Lautaro, palla sulla parte superiore della traversa!

28′ | Darmian si mangia clamorosamente la doppietta! Messo solo davanti a Carnesecchi dopo una ripartenza condotta benissimo, prova il piattone destro ma spara centrale.

26′ | LO ZAMPINO DI DARMIAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN

Gran filtrante di Lautaro per Mkhitaryan che viene anticipato da Carnesecchi, al quale però la palla scappa di mano e dal limite dell’area Darmian mette in rete di sinistro!

25′ | Lancio perfetto di Bastoni che mette Lautaro solo davanti a Carnesecchi, il Toro calcia di prima e spara in curva.

22′ | Ammonito Darmian per fallo su Djimsiti.

19′ | Gol di Barella annullato per fuorigioco.

18′ | Ci prova anche Asllani da fuori area, palla a lato.

16′ | Cross di Zappacosta respinto da Dimarco, arriva Miranchuk che di prima calcia alto.

10′ | GOL ANNULLATO A DE KETELAERE

Passaggio orizzontale di Pavard a metà strada tra Asllani e Bastoni, recupera Pasalic che calcia. Sommer respinge e sulla ribattuta, prima del colpo decisivo di De Ketelaere, c’è un tocco di mano di Miranchuk che porta ad annullare tutto.

1′ | Fischia l’arbitro Colombo, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 13 Ederson, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 59 Miranchuk, 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere.

A disposizione: 1 Musso, 40 Vismara, 2 Toloi, 3 Holm, 4 Hien, 6 Palomino, 10 Toure, 11 Lookman, 15 De Roon, 20 Bakker, 22 Ruggeri, 25 Adopo, 90 Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Lo Cicero, Zingarelli.

Quarto ufficiale: Pairetto.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Marini.