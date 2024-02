SFORTUNA Frattesi segna, ma si INFORTUNA: le sue condizioni

Davide Frattesi è entrato nel migliore dei modi in Inter-Atalanta, siglando il gol del 4-0 dopo 10 minuti dal suo ingresso in campo. Tuttavia, il centrocampista non ha potuto festeggiare più di tanto, costretto ad uscire subito dopo per infortunio.

Frattesi è stato sostituito al 73′ a causa di una contrattura all’adduttore destro, che dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Al suo posto è entrato Klaassen.