Inzaghi richiama Darmian: la reazione in panchina è da ridere!

Il gol del 2-0 di Lautaro Martinez nel finale di primo tempo è stato fondamentale per l’Inter per indirizzare definitivamente la gara con l’Atalanta. Inzaghi, però, non ci ha pensato nemmeno un secondo ad abbassare la tensione e si è preoccupato principalmente di richiamare Darmian.

Il motivo? Le proteste dell’esterno che però era già ammonito. Il tecnico lo ha intimato di smettere, ricordandogli il cartellino. Una scena che, come rivelato da DAZN, ha subito suscitato la reazione divertita della panchina nerazzurra.

Diversi componenti che hanno cominciato a dare pacche di incitazione a Dumfries, convinti del suo ingresso in campo all’intervallo, vista l’ansia di Inzaghi per i giocatori ammoniti. Come poi è effettivamente accaduto,