INCUBO infortuni, Inzaghi perde l’ultimo esterno

Gara ad altissima intensità al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, scontro diretto della 29a giornata di Serie A. Una partita tutt’altro che semplice per i nerazzurri, costretti anche oggi a fare i conti con gli infortuni, soprattutto sugli esterni.

A metà del secondo tempo è arrivata un’altra pessima notizia per Inzaghi. Infatti, anche l’ultimo esterno a non essersi fatto ancora male nell’ultimo mese, Denzel Dumfries, si è accasciato a terra per un fastidio muscolare alla gamba destra. L’olandese ha provato a proseguire la gara, ma al 66′ è stato sostituito da Bisseck.