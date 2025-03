PAGELLE Atalanta-Inter: voti e giudizi

Sfida ad altissima quota che chiude la 29a giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, va in scena Atalanta-Inter, scontro Scudetto che potrebbe regalare alla squadra di Simone Inzaghi il +3 sul Napoli, prima della sosta per le nazionali.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Atalanta-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER 7 – Ritrova la titolarità anche in Serie A ed è subito protagonista: ottimo riflesso sul bel colpo di testa di Pasalic.

PAVARD 6

ACERBI 6.5

BASTONI 6

DUMFRIES 6

BARELLA 6

CALHANOGLU 6 – Cresce in intensità e presenza nella manovra con il passare dei minuti.

MKHITARYAN 6

CARLOS AUGUSTO 6

THURAM 5.5 – Si divora un’occasione clamorosa a tu per tu con Carnesecchi, colpendo il palo interno

LAUTARO MARTINEZ 6 – Palla in verticale geniale per Thuram, che spreca. Lavora tantissimo di sponda, ma finisce per essere un po’ lontano dall’area.

INZAGHI 6 – Avvio ad altissimo ritmo, che mette pressione all’Atalanta nel primo quarto d’ora. Purtroppo non arriva il vantaggio e poi comincia a venire fuori l’Atalanta.

Atalanta-Inter, il tabellino della gara

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic, 11 Lookman; 32 Retegui.

A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 17 De Ketelaere, 22 Ruggeri, 24 Samardzic, 27 Palestra, 40 Comi, 44 Brescianini, 70 Maldini.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa.