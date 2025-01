Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Inter-Atalanta, gara vinta 2-0 dai nerazzurri e che ha permesso l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì 6 gennaio.

Queste le sue parole:

PRESTAZIONI – “Siamo stati bravissimi. Non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore, che ha trovato un Inter che approcciato i due tempi benissimo. Volevamo la finale e l’abbiamo ottenuta. Non avevamo mai creato tante occasioni anche in altre gare che abbiamo fatto”.

OCCASIONI – “Abbiamo avuto tante occasioni e il secondo tempo dovevamo fare il 3-0, perché poi magari le partite si riaprono. Però posso dire poco ai ragazzi”.

GOL MANCATI – “Dovevamo chiuderla prima, ma fare appunti ai ragazzi stasera non mi riesce. Rivedrò la gara poi. Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario di assoluto valore. Non è mai semplice con tutti questi viaggi e partite. I ragazzi hanno messo in campo tutto e giocando ogni 3 giorni non è semplicissimo. Abbiamo fatto ogni oltre aspettativa”.

GOL DIFENSORI – “Non è un caso senz’altro. Il nostro modo di giocare porta i nostri difensori a giocare e proseguire in avanti. Dumfries non è una novità, ha sempre fatto gol. Bravi tutti, per creare tutte queste azioni ci vuole qualità e l’abbiamo messa in campo”.

LAUTARO – “Lautaro è sempre utile? Sono d’accordo. Chiaramente in un paio di occasioni ha trovato un Carnesecchi straordinario. Noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, non solo da Lautaro. Devono lavorare tanto per noi al di là del gol. Ho la fortuna di avere 5 attaccanti che lavorano per l’Inter

THURAM – “Come sta Thuram? Non so ancora dirlo. Mi ha detto che ha sentito indurire l’adduttore. L’ho fatto rientrare prima, ma non si sentiva libero e ho fatto il cambio subito. Mancano 4 giorni e vedremo insieme allo staff nei prossimi giorni se potrà essere disponibile”.