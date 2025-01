Attacco SHOCK di Gasperini: “Primo gol non esiste”

Il rapporto turbolento di Gian Piero Gasperini con l’Inter non è certo una novità. Il tecnico dell’Atalanta ne ha dato nuovamente prova nel post-partita della semifinale di Supercoppa Italiana vinta 2-0 dai nerazzurri.

Ai microfoni di Mediaset, l’allenatore dei bergamaschi si è scagliato contro il primo gol dell’Inter, a suo dire viziato da ben 3 episodi che renderebbero la rete irregolare. Queste le sue parole molto dure verso la squadra arbitrale:

“Primo gol non esiste, calcio d’angolo che non c’è. C’è de Vrij che ostacola il portiere, un fallo netto su Scalvini che non riesce a saltare”.