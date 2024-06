Ultimatum Inter: rinnovo immediato o addio

La nuova Inter 2024/2025 ha già cominciato a prendere forma, con gli innesti di Zielinski e Taremi già sicuri e quello di Josep Martinez in arrivo. Un mercato che continuerà nelle prossime settimane e che passerà anche dal rinnovo di Simone Inzaghi.

Una delle questioni più spinose sul tavolo, comunque, rimane il futuro di Denzel Dumfries. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’olandese è un rebus che l’Inter vuole sciogliere nel minor tempo possibile.

Ecco perché i nerazzurri si preparano a una doppia mossa: la convocazione dell’agente in sede entro la fine dell’Europeo per capire se c’è margine per il rinnovo. Altrimenti sarà addio. E l’Inter è già partita alla ricerca del sostituto, con i primi contatti per Ndoye.