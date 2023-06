Sono ore e giorni decisivi. A breve si dovrebbe risolvere il rebus portiere che coinvolge due squadre, l’Inter e il Manchester United. I Red Devils sono interessati da tempo a Onana, ritenuto il profilo ideale dal tecnico Ten Hag (che lo ha allenato all’Ajax), ma non hanno ancora deciso cosa fare con l’estremo difensore attuale, David De Gea.

Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il 30 giugno (venerdì) e ha accettato di ridursi drasticamente lo stipendio attuale, che si aggira intorno ai 20 milioni a stagione. Ma il club inglese, anche a cifre più contenute, non è convinto al 100% di proseguire con l’ex Atletico Madrid tra i pali, sia per ragioni tecniche che di età anagrafica. De Gea va per i 33 anni e non è molto ferrato nel gioco con i piedi, caratteristica che invece contraddistingue Onana. E allora – secondo The Athletic – i Red Devils potrebbero formalizzare una nuova offerta, ma ulteriormente al ribasso.

L’allenatore olandese spinge per riavere il suo pupillo, anche se lo United deve ancora fare una scelta definitiva. Le prossime ore saranno probabilmente decisive.